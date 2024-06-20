Gelombang Panas di Delhi Picu Permintaan Listrik Melonjak hingga Pecahkan Rekor Tertinggi 8.467 MW

INDIA - Ibu kota India, Delhi, terguncang akibat gelombang panas berkepanjangan yang menyebabkan permintaan listrik melonjak hingga mencapai rekor 8.647 megawatt (MW) pada minggu ini.

Suhu berkisar antara 44-45C di kota dan wilayah lain di India utara selama berminggu-minggu.

Meluasnya penggunaan peralatan pendingin seperti AC telah memberikan tekanan pada sumber daya, yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik di Delhi.

Rekor tertinggi di ibu kota pada Selasa (18/6/2024) terjadi sehari setelah India bagian utara mencatat konsumsi listrik puncak sebesar 89.000 MW.

Permintaan listrik di Delhi telah memecahkan banyak rekor pada musim ini, yang pertama pada tanggal 22 Mei ketika mencapai 8.000 MW.

Pada Senin (17/6/2024), bandara kota tersebut mengalami pemadaman listrik yang berlangsung beberapa menit dan berdampak pada layanan di terminal.

Dikutip BBC, gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan penumpang berdiri dalam antrean panjang di konter check-in sementara staf maskapai menunggu komputer mereka menyala kembali.

Kota ini juga sedang berjuang melawan krisis air yang parah. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan massa yang memegang ember memadati truk air.