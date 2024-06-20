Menolak Rujuk, Wanita di Aceh Digorok Mantan Suaminya hingga Tewas

ACEH - Seorang ibu rumah berinisial SR (40) di Desa Payating, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar ditemukan tewas bersimbah darah dianiaya mantan suaminya, FA (50).

Penganiayaan yang dilakukan tersangka berlangsung di toko tempat menjahit milik korban. Pelaku melakukan aksi biadabnya itu di depan anak kandungnya karena ditolak untuk kembali rujuk.

Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Banda Aceh dengan mata sebelah kiri pecah, gigi retak dan leher tersayat pisau dapur.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadillah Aditya Pratama menyebutkan, pasca kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Syiah Kuala Banda Aceh. Menurutnya, korban dan tersangka kerap cekcok. Namun, pada hari kejadian emosi tersangka tidak terbendung.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kini, FA harus mendekam di sel polisi dan akan dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Peristiwa nahas tersebut viral di jejaring media sosial di Aceh.

(Arief Setyadi )