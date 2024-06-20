Gempa M3,6 Guncang Tuban Jatim

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Tuban, Jawa Timur (Jatim), pukul 19.41 WIB, Kamis (20/6/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 5.76 LS, 112.49 BT atau 136 Km Tuban, Jatim. Adapun gempa tersebut berkedalaman 5 Km. Gempa Dirasakan (MMI) II-III Bawean

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)