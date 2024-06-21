Mantan Panglima Militer Israel: Tujuan Utama Perang Gaza Hancurkan Hamas, Bukan Melenyapkan

Mantan panglima militer Israel: Tujuan utama perang Gaza adalah hancurkan Hamas, bukan melenyapkan (Foto: X)

GAZA - Gadi Eisenkot, mantan kepala staf tentara Israel dan anggota kabinet perang, mengatakan tujuan utama perang di Gaza adalah menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, bukan menghilangkannya.

“Tujuannya bukan untuk melenyapkan Hamas tetapi untuk membongkar kemampuan militer dan pemerintahannya,” katanya kepada media Israel, dikutip Al Jazeera.

“Hamas adalah sebuah gagasan yang akan kita perjuangkan selama bertahun-tahun lagi. Kami tidak bisa menjanjikan bahwa kemenangan hanya selangkah lagi atau dalam jangkauan tangan,” lanjutnya.

Komentar mantan panglima militer tersebut muncul di tengah perselisihan yang semakin melebar antara pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, mantan pejabat Israel, dan militer mengenai perilaku dan tujuan perang.

Sebelumnya, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mempertanyakan tujuan Netanyahu untuk menghancurkan Hamas di Gaza agar perang berakhir.

“Urusan menghancurkan Hamas, membuat Hamas menghilang, itu hanya membuang pasir ke mata publik,” katanya.

“Hamas adalah sebuah ide, Hamas adalah sebuah partai. Hal ini berakar dari hati masyarakat, siapa pun yang mengira kita bisa melenyapkan Hamas adalah orang yang salah,” tambahnya.

Sebelumnya juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari pada Rabu (19/6/2024) menilai tujuan perang Israel untuk memberantas kelompok teror Hamas saat ini tidak mungkin tercapai.