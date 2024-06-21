Mobil Dinas TNI di TKP Pembuatan Uang Palsu, Kodam Jaya Ungkap Dipinjam dari Purnawirawan

JAKARTA - Kapendam Kodam Jaya, Kolonel (Inf) Deki Rayusyah Putra meluruskan soal keberadaan mobil berpelat dinas TNI di tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembuatan uang palsu senilai Rp22 miliar, tepatnya di Srengseng Raya, Jakarta Barat.

"Dari pihak tersangka itu dari keluarganya. Izin kami sampaikan, inisial FF. Itu dipinjam untuk bertamu dan tidak tahu untuk apa," ujar Deki kepada wartawan, Jumat (21/6/2023).

Mobil Toyota Hilux berpelat dinas TNI nomor 75345-03 itu sempat dipinjam oleh tersangka berinisial FF dari Kolonel (CHB) R Djarot yang telah pensiun sejak tahun 2021.

Kolonel (CHB) R Djarot merupakan keluarga dari tersangka FF. Namun, saat ini Purnawirawan TNI tersebut berada di Jawa Barat. Data Kepala Peralatan Kodam Jaya atau Kapaldam Jaya, pelat dengan nomor 75345-03 tersebut terdaftar pad 2020. Namun, masa berlakunya telah berakhir sejak 2021. Sehingga tak boleh digunakan kembali.

"Habis masanya di tahun 2021 berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya," ungkapnya.