Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Dinas TNI di TKP Pembuatan Uang Palsu, Kodam Jaya Ungkap Dipinjam dari Purnawirawan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:24 WIB
Mobil Dinas TNI di TKP Pembuatan Uang Palsu, Kodam Jaya Ungkap Dipinjam dari Purnawirawan
Mobil dinas Kodam Jaya di TKP penggerebekan uang palsu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapendam Kodam Jaya, Kolonel (Inf) Deki Rayusyah Putra meluruskan soal keberadaan mobil berpelat dinas TNI di tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembuatan uang palsu senilai Rp22 miliar, tepatnya di Srengseng Raya, Jakarta Barat.

"Dari pihak tersangka itu dari keluarganya. Izin kami sampaikan, inisial FF. Itu dipinjam untuk bertamu dan tidak tahu untuk apa," ujar Deki kepada wartawan, Jumat (21/6/2023).

Mobil Toyota Hilux berpelat dinas TNI nomor 75345-03 itu sempat dipinjam oleh tersangka berinisial FF dari Kolonel (CHB) R Djarot yang telah pensiun sejak tahun 2021.

Kolonel (CHB) R Djarot merupakan keluarga dari tersangka FF. Namun, saat ini Purnawirawan TNI tersebut berada di Jawa Barat. Data Kepala Peralatan Kodam Jaya atau Kapaldam Jaya, pelat dengan nomor 75345-03 tersebut terdaftar pad 2020. Namun, masa berlakunya telah berakhir sejak 2021. Sehingga tak boleh digunakan kembali.

"Habis masanya di tahun 2021 berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190821/dolar_palsu-oiPL_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Dolar Palsu, Ribuan Lembar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3157979/uang_palsu-WZIJ_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pemalsuan Uang di Tebet, Ratusan Dolar AS Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142412/uang_palsu-VCkb_large.jpg
Imigrasi Tangkap Tiga WNA Atas Kepemilikan Uang Dolar AS Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131262/tahanan-Z0I1_large.jpg
Usut Uang Palsu, Polisi Bidik Suami Siri Artis Sekar Arum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131255/uang_palsu-Vh2Q_large.jpg
Polisi Lacak Teman Artis Sekar Arum Pemasok Uang Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130771/uang_palsu-TcO8_large.jpg
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek, DPR: Penegakan Hukum Jangan Setengah-Setengah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement