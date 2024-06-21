Tabrakan Diri ke Kereta, Pria Ini Tinggalkan Surat Wasiat Isinya Bikin Menyayat Hati

BOJONEGORO - Seorang pria ditemukan tewas di pinggir rel kereta api, turut Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, pada jumat sekitar pukul 03.50 WIB. Pria tanpa identitas tersebut, diduga meninggal akibat tertabrak atau menabrakkan diri di kereta api.

Korban diketahui tertabrak oleh kereta api Blambangan ekspress, jurusan Surabaya - Jakarta. Di dekat jasad korban juga ditemukan selembar kertas yang diduga berisi pesan wasiat yang ditulisnya.

"Betul tadi pagi kita sudah di TKP dan mengevakuasi korban terangnya," kata Kapolsek Kalitidu, AKP Saefudinuri, Jumat (21/6/2024).

Pihak kepolisian menduga, bahwa korban sengaja menabrakkan diri ke kereta api, karena di lokasi kejadian ditemukan surat atau tulisan tangan yang diduga ditulis oleh korban.

"Dugaan sementara korban menabrakkan diri, selain surat wasiat juga ditemukan uang dalam amplop berjumlah Rp14 ribu," tambah Kapolsek.

Saat ini, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bojonegoro.