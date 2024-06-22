Perindo Bali Bakal All Out Dukung Pasangan AMAN di Pilkada Gianyar

GIANYAR - Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama sangat mengapresiasi niat baik dan prestasi kerja Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun di masa kepemimpinan sebelumnya. Dirinya memastikan Partai Perindo akan all out dalam mendukung paket AMAN.

"Pertemuan ini untuk membahas bagaimana kita bersama-sama membangun Gianyar, karena beliau selama kepemimpinan selama 5 tahun, banyak kemajuan di Gianyar," katanya.

Diketahui, Bakal Calon Bupati Gianyar I Made Mahayastra, mulai menjajal kekuatan koalisi partai politik. Bacalon Bupati Gianyar dari PDIP tersebut, bersilahturahmi ke kantor DPW Partai Perindo Bali.

Partai Perindo Bali sendiri siap all out memenangkan paket psangan Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun (AMAN) dalam kontestasi Pilkada Gianyar.