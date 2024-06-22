Pencurian Laptop Mahasiswa Teman Satu Kontrakan di Malang Berakhir Damai, Pelaku Dibebaskan

MALANG - Mahasiswa yang mencuri laptop dan handphone milik teman kontrakannya di Malang berakhir damai. Kedua korban yang notabene teman satu kontrakan memaafkan perilaku pelaku Muhammad Fery Arifianto (19), hingga akhirnya bebas dari jeratan hukum usai dilakukan Restorative Justice (RJ).

Proses restorative justice dilaksanakan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Kedua korban yakni Mohammad Iqbal (20), asal Kabupaten Tuban dan Ahmad Faiz (20), asal Kabupaten Sumenep, dipertemukan dengan pelaku, dan dimediasi oleh Kejari Kota Malang, yang mencuri ponsel dan laptopnya.

Aksinya itu dilakukan di dalam rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Candi V B Kecamatan Sukun Kota Malang pada Rabu (27/3/2024) lalu.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Malang, Eko Budisusanto mengatakan, pelaku bisa bebas melalui tahapan RJ, mulai dari pengembalian barang bukti, hingga proses permintaan maaf kepada korban. Kedua belah pihak juga sudah menandatangani surat perjanjian damai yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan penyidik.

"Surat perjanjian perdamaian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat serta penyidik. Barang bukti yang tersisa sudah dikembalikan, sementara barang yang telah terjual sudah diganti baru," ucap Eko Budisusanto, dikonfirmasi pada Jumat (21/6/2024).

Eko menjelaskan, bahwa pelaku melakukan aksi pencuriannya itu saat waktu sahur. Di mana pelaku melihat laptop dan ponsel korban ada di meja kamar.

"Pelaku ini mengendap-endap, dan mengambil laptop serta handphone korban," kata dia.