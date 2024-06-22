Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Pohon Besar Tumbang, Jalimsum di Sikumbu Madina Lumpuh Total

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:18 WIB
Pohon Besar Tumbang, Jalimsum di Sikumbu Madina Lumpuh Total
A
A
A

MADINA - Diduga dihembus angin kencang akibatkan pokok kayu koje yang sangat besar timpa jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Panyabungan-Natal tepatnya di kawasan desa sikumbu kecamatan lingga bayu kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (sumut) akibatkan antrian pengendara berjam-jam.

"Kayu besar itu diperkirakan tumbangnya sekira pada pukul 05:00wib tadi pagi, dan kami sekalu masyarakat ikut membantu pihak camat lingga bayu merupakan embersihkan baju jalan yang tertimpa kayu besar itu," Kata Amron Lubis.SE, warga desa Sikumba Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina kepada wartawan, sabtu (22/06/2024).

Terpantau, selain sudah menurunkan alat berat dan mesin alat pemotong kayu terlihat para pengendara turun ikut membantu pihak kecamatan dan polsek Lingga Bayu untuk membersihkan baju jalan dari reruntuhan kayu besar itu.

"Dari pagi kita melakukan pembersihan dan kita kewalahan karena alat seadanya untuk membersihkan baju jalan, semoga saja ini cepat selesai agar jalan bisa cepat di lalui pengendara baik itu dari panyabungan mau ke Natal begitu juga sebaliknya." tugas warga lainnya.

Dalam peristiwa itu, diketahui tidak ada korban jiwa namun sampai berita ini dibuat pukul 12:15wib kondisi jalan belum bisa dilalui kendaraan dan terlihat antrian panjang masih meliputi Jalinsum baik itu dari arah Natal menuju panyabungan begitu juga dari arah Natal kepanyabungan pusat kota madina.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
