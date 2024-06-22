Advertisement
HOME NEWS SUMUT

2 Pria Paruh Baya Mencuri di Toko Emas, Babak Belur Dihajar Warga Labusel

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |16:47 WIB
2 Pria Paruh Baya Mencuri di Toko Emas, Babak Belur Dihajar Warga Labusel
Ilustrasi (Foto : Freepik)
LABUSEL - Sebanyak dua orang pria paruh baya diamankan Polisi dalam kondisi babak belur usai diamuk warga Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatra Utara. Keduanya menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap tangan hendak mencuri perhiasan dari salah satu toko emas di kawasan itu.

Kedua paruh baya itu adalah Subiantoro (46), warga Dsn XVI Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara dan Supardi (58), warga Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kedua tersangka pencurian di toko emas ini kita amankan setelah ditangkap warga," kata Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak, Sabtu (22/6/2024).

Dijelaskannya, kedua tersangka memiliki peran masing-masing, sebagai pemantau situasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan eksekutor. Dalam aksinya, tersangka yang berperan sebagai eksekutor menggunakan kawat.

"Kawat itu digunakan untuk mencuri emas dari steling (etalase)," jelas Maringan.

Peristiwa pencurian itu dilakukan tersangka pada Kamis siang, 20 Juni 2024. Keduanya mendatangi Toko Emas Hasibuan di Lingkungan Pekan, Kelurahan Langga Payung.

Dengan mengendap-endap, tersangka Subiantoro mendekati steling/etalase dari sisi depan lalu mengkait kalung emas menggunakan kawat.

Labusel Maling Emas Pencurian
