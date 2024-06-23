Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumbar Belum Umumkan Hasil Visum Bocah Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |19:09 WIB
Polda Sumbar Belum Umumkan Hasil Visum Bocah Tewas Diduga Dianiaya Polisi
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Polda Sumatera Barat belum mengumumkan hasil visum luar dan dalam atas kematian Afif Maulana (13) yang ditemukan meninggal kondisi mengambang di bawa jembatan sungai Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni 2024 lalu.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono mengatakan visum luar dan autopsi dalam sudah dilakukan dilakukan dokter forensik, pihaknya juga sudah koordinasi dengan dokter forensik tersebut.

“Sebagai bagian bagian penyidik sebagai Kapolda, belum akan mengekspose itu karena hasilnya pasti kan tidak akan menyatakan penyebabnya adalah karena X kan itu tetapi masih didalami apa yang menjadi penyebab kematian, apakah dia itu terjadi sesuatu benturan apapun,” katanya, Minggu (23/6/2024).

Pihaknya kata Suharyono, masih menunggu hasil resmi dari dokter yang melaksanakan atau yang melakukan autopsi. “Tetapi kalau namanya luka-luka kita juga akan tetap menunggu penyebabnya apa luka-luka itu, apakah dia jatuh dari motor, apakah dia jatuh 30 meter dari ketinggian itu, apakah selama tujuh jam ke sana itu dia sudah saat jatuh kemudian meninggal,” katanya.

Kemudian, kata Suharyono, ada bekas-bekas yang selama tujuh jam ini kan bisa ada lebam-lebam mayat, walaupun tidak terjadi sesuatu kan lebam-lebam selalu terjadi terhadap orang mati kalau sudah tujuh jam.

“Itu masih kita dalami, sehingga kami maaf belum bisa menyampaikan hal ini, ini akan prematur menyampaikan hasil ini, karena dokter ahli forensik yang mengautopsi jenazah almarhum Afif belum keluar,” ujarnya.

Tapi yang jelas, pada saat pengamanan anak-anak yang hendak tawuran, Afif Maulana sempat mengatakan kepada Aditia temannya untuk mengajak menceburkan diri ke sungai supaya tidak ikut diamankan polisi yang melakukan pencegahan tawuran.

“Itu pernyataannya itu dari Aditia sendiri, Aditia adalah temannya Afif Maulana yang waktu itu memboncengkan Afif Maulana bahwa dia mengajak mencebur ke sungai,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
