Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komnas HAM Belum Terima Laporan Kematian Bocah Diduga Dianiaya Polisi di Sumbar

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |19:42 WIB
Komnas HAM Belum Terima Laporan Kematian Bocah Diduga Dianiaya Polisi di Sumbar
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

PADANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Perwakilan Sumatera Barat, sampai saat ini belum menerima laporan resmi terkait meninggalnya Afif Maulana (13), yang ditemukan mengambang dibawa jembatan Kuranji.

“Komnas HAM secara resmi belum menerima laporan terkait meninggalnya anak di bawah umur di jembatan Kuranji Padang, namun kalau ada indikasi terkait isu Hak Asasi Manusia yang ada di media atau di mana pun kita tetap memantau dan memonitor apakah peristiwa itu benar adanya atau bagaimana,” kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Sultanul Arifin, di Mapolresta Padang, Minggu (23/6/2024).

Sultanul mengatakan, tadi dia sudah mendengarkan keterangan dari Kapolda Sumbar dan Ketua LKAAM, tentang kronologi kejadian. Dengan kasus itu dalam kacamata HAM, kalau masalah sipil itu akan diproses oleh polisi, kalau pelakunya polisi itu akan yang menindak lanjuti adalah Propam.

“Kita memantau dari jauh dulu, biarkan secara independen polisi bekerja, kita monitor kita pantau nanti kita pantau secara bersama-sama, itu bagian tugas kita Komnas HAM," ujarnya.

Komnas HAM juga memberikan apresiasi untuk mencari siapa yang menyebarkan berita viral. “Kita apresiasi polisi juga untuk mencari siapa yang menyebarkan berita viral, kita pantau secara internal,” tutupnya.

Kematian Afif sempat geger di media sosial, karena penemuan jasad Afif Maulana ditemukan mengambang di bawa jembatan Kuranji. Kematian Afif Maulana dituding ada dugaan dianiaya oknum polisi pada saat pengamanan tawuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement