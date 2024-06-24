Setahun Usai Pemberontakan Terhadap Putin, Kremlin Kendalikan Sisa-Sisa Wagner di Seluruh Rusia

RUSIA – Rusia telah secara efektif membubarkan dan menggantikan Grup Wagner pada tahun sejak tentara bayaran tersebut mengejutkan dunia dengan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Yevgeny Prigozhin mendiang pemimpin pasukan paramiliter, diketahui menyeberang dari Ukraina pada tanggal 23 Juni 2023 dan merebut kota selatan Rostov setelah berbulan-bulan ketegangan meningkat dengan para pemimpin militer di Moskow.

Pasukannya kemudian memulai serangan singkat ke ibu kota, tanpa menemui perlawanan. “Pawai untuk keadilan”, sebagaimana Prigozhin menyebutnya, tiba-tiba berakhir pada hari berikutnya setelah dia membatalkan pergerakannya.

Hanya dua bulan kemudian, pesawat Prigozhin jatuh dan dia terbunuh bersama beberapa anggota senior Wagner lainnya, sehingga masa depan kelompok tersebut menjadi tidak pasti.

Dr Sorcha MacLeod, anggota kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tentara bayaran dan dosen di Universitas Kopenhagen, mengatakan mantan pasukan Wagner telah terpecah-pecah di seluruh negara Rusia.

"[Wagner] mungkin tidak ada dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, tapi versinya dalam bentuk lain masih ada," katanya kepada BBC.

“Ada semacam penyebaran di antara negara-negara Rusia sehingga tidak ada satu pun pengendali secara keseluruhan,” lanjutnya.

“Grup Wagner sangat penting secara geopolitik dan ekonomi bagi Rusia, sehingga kelompok ini tidak akan pernah hilang seperti yang dikatakan beberapa orang,” tambahnya.

Selama bertahun-tahun, pasukan Prigozhin telah menjadi alat yang berharga dan tidak dapat disangkal dalam operasi Rusia di Afrika dan Suriah. Namun di Ukraina, ketika pasukan konvensional Moskow berjuang untuk melemahkan pertahanan Kiev, Prigozhin dan Wagner mengungkapkan keterbukaan mereka.

Sepanjang akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, Wagner adalah kunci dari beberapa kemenangan Rusia di medan perang. Pasukannya yang sebagian besar terdiri dari mantan tahanan berhasil merebut kota Soledar di bagian timur, sebelum kota tersebut bertahan selama berbulan-bulan dalam pertempuran sengit di pabrik daging Bakhmut.

Pada puncaknya, Wagner memiliki sekitar 50.000 tentara bayaran di Ukraina, menurut Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS).