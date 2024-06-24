Khawatir Perang Israel dan Hizbullah, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Lebanon

Kuwait minta warganya tinggalkan Lebanon karena khawatir terjadi perang Israel dengan Hizbullah (Foto: Unsplash)

KUWAIT - Kuwait mendesak warga negaranya di Lebanon pada Jumat (21/6/2024) untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perang antara Israel dan kelompok Lebanon, Hizbullah.

Kementerian Luar Negeri juga meminta warga negaranya untuk tidak pergi ke Lebanon saat ini mengingat situasi keamanan yang terjadi di wilayah tersebut.

Dilansir kantor berita Kuwait, Kuna, Sabtu (22/6/2024), seluruh warga Kuwait yang tinggal di Lebanon harus meninggalkan negaranya secepatnya demi keselamatan. Kecuali mereka yang benar-benar harus tinggal karena suatu alasan penting.

Menyusul pengumuman tersebut, maskapai penerbangan Kuwait Airways meningkatkan jumlah penerbangan ke Beirut untuk mengakomodasi orang yang ingin meninggalkan Lebanon.

Media Israel, termasuk portal berita, Walla, sebelumnya melaporkan bahwa Hizbullah mungkin melancarkan serangan mendadak terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan pada Jumat (21/6/2024) bahwa Israel akan segera membuat keputusan yang diperlukan untuk menghentikan serangan dari kelompok perlawanan.