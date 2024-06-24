Cekcok Mulut Gegara Motor dengan Kakak Ipar, Pemuda Asal Muratara Tewas Mengenaskan

LUBUKLINGGAU - Insiden perkelahian kembali menelan korban jiwa, di Kota Lubuklinggau. Kali ini perkelahian terjadi di Terminal Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Sumsel, Minggu (23/6/2024) sekitar pukul 15.30 WIB.

Aan Saputra (24) warga Dusun II Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara tewas di tempat kejadian (TKP), sedangkan kakak iparnya Amir Hamzah (40) terpaksa harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ar Bunda Lubuklinggau karena menderita sejumlah luka tusuk.

Sedangkan dua pelaku Belly (38) dan Icang alias Can (25) keduanya warga Mandi Angin Kabupaten Muratara, hingga saat ini masih diburu oleh tim Macan Satreskrim Polres Lubuklinggau.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Desita istri korban, Amir Hamzah mengatakan peristiwa perkelahian itu dipicu saat mereka menanyakan motor yang baru diperbaiki tapi sudah rusak lagi.

"Awalnya kami memperbaiki motor NMAX di bengkel Can kemudian baru dua minggu motor sudah rusak lagi, padahal masih garansi satu bulan," cerita Desi pada awak di Polres Lubuklinggau.

Selanjutnya suami Desi, Amir Hamzah pemilik motor mencoba menelpon supaya motornya diperbaiki lagi, namun telponnya tidak diangkat dan pesan whatsapp-nya juga tidak dibalas oleh Can.

"Sudah kami telepon tidak diangkat, kami WA tidak dibalasnya, malahan nomor kami diblok. bahkan di-chat hanya dibaca saja tidak dibalas," ungkap Desi.