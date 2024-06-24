Advertisement
HOME NEWS JABAR

Turun Gunung, Babi Hutan Ngamuk Tabrak Motor dan Warung Bakso di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:19 WIB
SUKABUMI - Warga Kampung Sundawenang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan kemunculan seekor babi hutan liar yang memasuki perkampungan padat penduduk.

Putra Ari, seorang tukang bakso yang warungnya disatroni babi hutan liar tersebut, menceritakan detik-detik mengerikan saat hewan itu masuk ke warungnya.

"Datang dari arah bawah menabrak motor lalu masuk ke dalam warung bakso. Saya kaget dan langsung lari. Setelah masuk ke warung bakso, babinya kabur, merusak botol-botol saus dan kecap," ungkap Putra Ari, Senin (24/06/2024).

Putra menyebut babi itu sudah terlihat dari Minggu (23/06/2024). Selang sehari, karena merusak tempat jualannya, dirinya langsung melaporkan ke petugas Rescue Damkar Kabupaten Sukabumi.

Mendapat laporan dari warga, petugas Rescue Damkar Kabupaten Sukabumi bersama komunitas pemburu babi segera diturunkan ke lokasi untuk menangkap babi liar yang membuat panik warga.

"Kita dapat laporan dari warga yang resah atas serangan babi hutan. Warga minta tolong kepada kami, para pemburu babi liar," ungkap Abi Hendra, salah satu anggota komunitas pemburu babi.

Halaman:
1 2
      
