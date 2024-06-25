Bersumpah Balas Dendam, Rusia Salahkan AS Atas Serangan Rudal Ukraina di Krimea yang Tewaskan 4 Orang

Bersumpah balas dendam, Rusia salahkan AS atas serangan rudal Ukraina di Krimea yang tewaskan 4 orang (Foto: EPA)

RUSIA - Rusia menyalahkan Amerika Serikat (AS) dan berjanji akan memberikan konsekuensi atau balasan atas serangan rudal Ukraina terhadap Sevastopol di wilayah pendudukan Krimea pada Minggu (23/6/2024). Serangan ini menewaskan empat orang termasuk dua anak-anak.

Sekitar 150 orang lainnya terluka dalam serangan itu ketika puing-puing rudal berjatuhan di pantai terdekat.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang digunakan oleh Ukraina adalah rudal ATACMS yang dipasok AS, dan mengklaim bahwa rudal tersebut diprogram oleh spesialis AS.

BACA JUGA: Rusia Sebut AS Bertanggung Jawab Atas Serangan Mematikan Ukraina di Krimea

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan itu biadab dan menuduh AS membunuh anak-anak Rusia.

Dia merujuk pada komentar Presiden Vladimir Putin, yang baru-baru ini berjanji akan menargetkan negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina.

Moskow mengatakan kematian dan cedera pada Minggu (23/6/2024) disebabkan oleh puing-puing yang berjatuhan, setelah pertahanan udaranya di Krimea mencegat lima rudal yang memuat hulu ledak cluster yang diluncurkan oleh pasukan Ukraina.

Rekaman yang disiarkan di TV pemerintah Rusia menunjukkan kekacauan di pantai di daerah Uchkuyevka, ketika orang-orang lari dari puing-puing yang berjatuhan dan beberapa orang yang terluka dibawa ke kursi berjemur.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Minggu (23/6/2024) bahwa semua rudal ATACMS diprogram oleh spesialis Amerika dan dipandu oleh satelit Amerika.

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengulangi klaim tersebut dalam pertemuan di Minsk pada Senin (24/6/2024), dengan mengatakan bahwa sistem tersebut tidak dapat digunakan tanpa partisipasi langsung dari militer Amerika, termasuk kemampuan satelit.

AS diketahui telah memasok rudal ATACMS ke Ukraina selama lebih dari setahun. Sistem ini memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang sasaran hingga 300 km (186 mil) jauhnya, menurut produsen Lockheed Martin.

Moskow secara ilegal mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan hanya segelintir negara yang mengakui semenanjung itu sebagai wilayah Rusia. Oleh karena itu, hal ini tidak termasuk dalam tuntutan AS agar Ukraina menahan diri dari menggunakan senjata yang dipasok Washington untuk menyerang wilayah Rusia.