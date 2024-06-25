4 Fakta Pemasok Sabu ke Virgoun Anggota Grup Band, Sudah Saling Kenal

POLRES Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap pemasok narkoba jenis sabu ke musisi Virgoun.

Berikut sejumlah fakta terkait kasus narkoba yang menjerat Virgoun tersebut:

1. Pemasok Sabu Anggota Grup Band

Polisi mengatakan pemasok narkoba tersebut ternyata juga merupakan anggota grup band.

"Kami telah mengamankan penyedia narkotika jenis sabu Saudara V," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi, Senin 24 Juni 2024.

2. Saling Kenal

Virgoun dan pemasok sabu tersebut saling kenal dengan pemasok sabu tersebut yang juga merupakan teman satu grup band. Saat ini dia masih diperiksa pihak penyidik dalam kasus tersebut.

"Satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada V," jelasnya.

3. Tidak Menemukan Barang Bukti

Lebih lanjut dia mengatakan, B ditangkap di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan terhadap B polisi tidak menemukan barang bukti. Meski demikian B mengakui bahwa dirinya lah yang mensuplai narkoba tersebut.

"Memang tidak ditemukan barang bukti narkotika namun dia mengakui bahwa dialah yang memberikan narkotika tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain pengakuan tersangka B yang menyuplai nerkona polisi juga menemukan terjadinya transaksi jual beli narkoba tersebut. Polisi malah menemukan barang bukti bekas penggunaan narkoba jenis sintetis.

"Ada transaksi keuangannya juga dan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap B ini ditemukan beberapa puntung bekas penggunaan bekas narkotika sintetis yang juga B ini mengakui bahwa dia memang pecandu aktif narkotika jenis sinte tersebut," pungkasnya.