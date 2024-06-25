Advertisement
HOME NEWS JABAR

Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Bantah Suap Ketua RT agar Berbohong

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:32 WIB
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Bantah Suap Ketua RT agar Berbohong
Keluarga terpidana pembunuhan Vina Cirebon saat lapor Bareskrim Polri (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membantah pernah menyuap Abdul Pasren, yang merupakan Ketua RT 2/RW 10 Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tahun 2016.

Untuk itu, kakak terpidana Supriyanto, Aminah bersama dengan keluarga terpidana yang lain datang ke Mabes Polri guna menepis kesaksian Pak RT Pasren.

Dengan didampingi politikus Dedi Mulyadi, dan Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk terpidana kasus Vina, Aminah mengatakan, dirinya tidak pernah melakukan apa yang disebut Pasren.

"Tidak ada peristiwa itu, yang ada adalah mereka dan keluarga datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya," kata Dedi kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Untuk itu, kata Dedi, dia bersama Tim Hukum Peradi mendampingi para keluarga terpidana untuk melaporkan Ketua RT tersebut. Adapun yang mendatangi Mabes Polri tersebut merupakan keluarga terpidana Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, dan Supriyanto.

