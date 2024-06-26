Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Diberi Uang, Kakek Pensiunan PNS Ini Tega Cabuli Siswi SMP Berulang Kali

Demon Fajri , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |01:01 WIB
Modus Diberi Uang, Kakek Pensiunan PNS Ini Tega Cabuli Siswi SMP Berulang Kali
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BENGKULU - Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, berinisial BS (60) diduga merudapaksa siswi SMP, di kebun singkong milik terduga pelaku.

Dugaan tindak pidana tersebut sudah diperbuat berulang kali terhadap bocah 13 tahun tersebut. Iming-imingnya, korban diberi uang dengan nominal bervariasi setiap kali melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri.

Modus perbuatan bejat kakek terhadap siswi ini dengam cara meminta korban untuk menemuinya di kebun. Pelajar 13 tahun ini pun menemui pria uzur tersebut bersama rekannya.

Setiba di lokasi, rekan korban diminta untuk menunggu di sepeda motor. Sementara korban menemui terduga pelaku. Di saat itulah pria 60 tahun itu berbuat hal tak senonoh kepada korban yang masih berusia 13 tahun.

Tak terima atas perbuatan terduga pelaku, orangtua korban melaporkan kejadian dugaan tindak pidana ini ke Mapolres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement