Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tertabrak KA, Pengemudi Mobil di Lampung Tewas Mengenaskan

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |02:01 WIB
Tertabrak KA, Pengemudi Mobil di Lampung Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Peristiwa kecelakaan antara sebuah mobil dengan kereta api penumpang terjadi di Dusun Branti Agung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (25/6/2024).

Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara mobil bernama Yunia Ningsih warga Jalan Melati, Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu tewas.

Manager Humas KAI Divisi Regional IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat mobil Kijang Inova bernomor polisi BE 1147 UX tengah melintas dari arah pasar Branti menuju arah Bandara.

Setibanya di perlintasan kereta api, tepatnya di lintasan rel kereta api perempatan depan Bandara, pengendara mobil telah diberikan peringatan bahwa akan ada kereta yang melintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193468//viral-jcQL_large.jpg
Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung, Pengemudi Mabuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement