Tertabrak KA, Pengemudi Mobil di Lampung Tewas Mengenaskan

LAMPUNG SELATAN - Peristiwa kecelakaan antara sebuah mobil dengan kereta api penumpang terjadi di Dusun Branti Agung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (25/6/2024).

Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara mobil bernama Yunia Ningsih warga Jalan Melati, Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu tewas.

Manager Humas KAI Divisi Regional IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat mobil Kijang Inova bernomor polisi BE 1147 UX tengah melintas dari arah pasar Branti menuju arah Bandara.

Setibanya di perlintasan kereta api, tepatnya di lintasan rel kereta api perempatan depan Bandara, pengendara mobil telah diberikan peringatan bahwa akan ada kereta yang melintas.