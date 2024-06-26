Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Gadis ABG 8 Kali Disetubuhi Dukun Cabul, Korban Ketakutan Diancam Santet

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |08:04 WIB
5 Fakta Gadis ABG 8 Kali Disetubuhi Dukun Cabul, Korban Ketakutan Diancam Santet
Dukun cabul ditangkap polisi. (Foto: Ist/Rus Akbar)
A
A
A

PRINGSEWU – Seorang dukun bernama IING alias AM (31), warga Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, ditangkap polisi setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis berinisial UR (19), warga kecamatan yang sama.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Modus Bersihkan Aura Negatif

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Muhammad Irfan Romadhon, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Awalnya, pelaku menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dengan alasan ingin membersihkan aura negatif yang dimiliki korban.

2. Korban Diancam

Dalam prosesnya, pelaku meminta foto-foto dan video bagian vital milik korban.

“Setelah beberapa kali permintaan dituruti, pelaku mengajak korban untuk bertemu dan memaksa melakukan hubungan layaknya suami istri. Korban yang menolak mendapat ancaman santet dari pelaku, membuatnya terpaksa menuruti kemauan pelaku,” ujar Iptu Irfan Romadhon pada Senin (24/6/2024) siang.

3. Sudah Dilakukan 8 Kali

Perbuatan bejat tersebut telah dilakukan sebanyak delapan kali dari Oktober 2023 hingga April 2024, dengan lokasi kejadian di kebun karet belakang rumah korban dan juga di rumah pelaku sendiri.

4. Awal Kasus Terbongkar

Menurut Iptu Irfan, aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga korban curiga melihat perubahan perilaku korban yang sering keluar malam dan tampak linglung. Setelah didesak oleh keluarganya, korban akhirnya mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku.

“Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Jumat, 21 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai buruh ini mengaku memiliki kemampuan pengobatan supranatural dan membuka praktik dirumahnya ini mengakui semua perbuatannya,” bebernya.

“Pelaku juga mengaku bahwa motif aksinya adalah karena tidak mampu menahan nafsu birahi,” tambahnya

