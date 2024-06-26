Kelabui Petugas, Kurir Narkoba di Lombok Timur Masukkan Sabu ke Dubur

SELONG - Pelaku M, warga Desa Toya Kecamatan Aikmel Lombok Timur ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur setelah keluar dari Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah.

Kasat Narkoba Polres Lombok Timur, Iptu Muhammad Naufal Trinugraha mengungkapkan pelaku ditangkap Sabtu, 8 Juni lalu setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.

"Pelaku ini sebelumnya sudah diintai, dia datang dari Kalimantan, setelah keluar dari bandara pelaku menuju ke Lotim langsung dilakukan penangkapan di jalan," ucapnya, Rabu (26/6/2024).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Kurir Narkoba Modus Salam Tempel di Indramayu

Modus operandinya, pelaku menyembunyikan sabu ke dalam bungkusan bentuk telur dan dimasukkan ke dalam dubur. "Pelaku merupakan sindikat narkoba antar provinsi,” ucapnya.

Saat penggeledahan badan dan pakaian, petugas tidak menemukan barang bukti sabu. Tapi modus pelaku memasukkan narkoba ke dalam dubur ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Lombok Timur di Labuhan Haji.

"Ketika kita bawa ke rumah sakit, didapati sebuah telur di badannya yang ketika dikeluarkan ada sabu berat 98 gram ini," ungkapnya.

Adapun pengungkapan ini dinamai modus opraandi telur dikarenakan barang bukti yang digumpalkan berbentuk seperti telur.

"Dia (pelaku) menggunakan sejenis plastik yang dia bungkus kembali sehingga membentuk seperti telur, Makanya kita bilang modus operandi telur," imbuhnya.

Kini pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 98,08 gram.