Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kelabui Petugas, Kurir Narkoba di Lombok Timur Masukkan Sabu ke Dubur

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:21 WIB
Kelabui Petugas, Kurir Narkoba di Lombok Timur Masukkan Sabu ke Dubur
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELONG - Pelaku M, warga Desa Toya Kecamatan Aikmel Lombok Timur ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur setelah keluar dari Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah.

Kasat Narkoba Polres Lombok Timur, Iptu Muhammad Naufal Trinugraha mengungkapkan pelaku ditangkap Sabtu, 8 Juni lalu setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.

"Pelaku ini sebelumnya sudah diintai, dia datang dari Kalimantan, setelah keluar dari bandara pelaku menuju ke Lotim langsung dilakukan penangkapan di jalan," ucapnya, Rabu (26/6/2024).

Modus operandinya, pelaku menyembunyikan sabu ke dalam bungkusan bentuk telur dan dimasukkan ke dalam dubur. "Pelaku merupakan sindikat narkoba antar provinsi,” ucapnya.

Saat penggeledahan badan dan pakaian, petugas tidak menemukan barang bukti sabu. Tapi modus pelaku memasukkan narkoba ke dalam dubur ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Lombok Timur di Labuhan Haji.

"Ketika kita bawa ke rumah sakit, didapati sebuah telur di badannya yang ketika dikeluarkan ada sabu berat 98 gram ini," ungkapnya.

Adapun pengungkapan ini dinamai modus opraandi telur dikarenakan barang bukti yang digumpalkan berbentuk seperti telur.

"Dia (pelaku) menggunakan sejenis plastik yang dia bungkus kembali sehingga membentuk seperti telur, Makanya kita bilang modus operandi telur," imbuhnya.

Kini pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 98,08 gram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/337/2885517/mengapa-operasi-memburu-fredy-pratama-bersandi-escobar-nama-gembong-narkoba-internasional-UIZm3EFn4n.jpg
Mengapa Operasi Memburu Fredy Pratama Bersandi Escobar, Nama Gembong Narkoba Internasional?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/244/2859908/edarkan-ganja-guru-paud-di-gianyar-ditangkap-polisi-RCL9kj5E8n.JPG
Edarkan Ganja, Guru PAUD di Gianyar Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/338/2826316/polisi-amankan-dua-orang-perempuan-pengedar-narkoba-dan-barang-bukti-senjata-api-W7dFulx0R0.jpg
Polisi Amankan Dua Orang Perempuan Pengedar Narkoba dan Barang Bukti Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/09/519/2392030/rela-jadi-kurir-narkoba-demi-dapat-sabru-gratis-aGqVoMIFNs.jpg
Rela Jadi Kurir Narkoba Demi Dapat Sabu Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/11/340/2260361/coba-melarikan-diri-kurir-narkoba-ditembak-petugas-dRjh8wiT48.jpg
Coba Melarikan Diri, Kurir Narkoba Ditembak Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/244/2180676/kurir-sabu-asal-cianjur-dihukum-4-5-tahun-penjara-BpK8PuxPyh.jpg
Kurir Sabu Asal Cianjur Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement