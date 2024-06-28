Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Konsolidasi, RPA Perindo Optimalkan Struktur untuk Program Perlindungan Anak dan Perempuan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |17:08 WIB
Gelar Konsolidasi, RPA Perindo Optimalkan Struktur untuk Program Perlindungan Anak dan Perempuan
RPA Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar konsolidasi dengan pengurus DPD RPA Perindo Kota Jakarta Utara pada Jumat (28/6/2024).

Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina menyebutkan selain memberikan apresiasi terhadap pengajar bimbel maupun makanan untuk anak-anak, pihaknya melakukan konsolidasi.

"Bagaimana kita menyusun struktur dan program. RPA Perindo pada 2 Desember 2024 kami akan melakukan rakernas di seluruh Indonesia. Kita sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat DPD dan DPW bagaimana meningkatkan fungsinya," ujar Jeannie di Jalan Warakas V Gang IX, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

Sementara itu, Ketua DPD Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Jakarta Utara Partai Perindo, Ida Erlany mengungkapkan pihaknya selama ini melaksanakan pengabdian sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu yang tergabung dalam komunitas belajar gratis RPA Perindo

"Saya berterima kasih kepada pak Hary Tanoesoedibjo yang sudah memberi kesempatan untuk melaksanakan komunitas belajar gratis ini," kata Ida.

Ia menyebutkan selama ini sudah menangani pendampingan terhadap empat kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

"Kami sudah menangani 4 kasus, dua kasus sudah selesai di pengadilan. Kesan saya ada rasa kemanusiaan sebagai guru, kami merasa terpanggil. Harapannya bagaimana anak-anak generasi muda diutamakan khususnya dari kalangan tidak mampu. Kami terpanggil untuk melihat mereka secara pribadi, bergabung disini agar dapat belajar secara cuma-cuma," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement