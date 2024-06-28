Gelar Konsolidasi, RPA Perindo Optimalkan Struktur untuk Program Perlindungan Anak dan Perempuan

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar konsolidasi dengan pengurus DPD RPA Perindo Kota Jakarta Utara pada Jumat (28/6/2024).

Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina menyebutkan selain memberikan apresiasi terhadap pengajar bimbel maupun makanan untuk anak-anak, pihaknya melakukan konsolidasi.

"Bagaimana kita menyusun struktur dan program. RPA Perindo pada 2 Desember 2024 kami akan melakukan rakernas di seluruh Indonesia. Kita sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat DPD dan DPW bagaimana meningkatkan fungsinya," ujar Jeannie di Jalan Warakas V Gang IX, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

Sementara itu, Ketua DPD Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Jakarta Utara Partai Perindo, Ida Erlany mengungkapkan pihaknya selama ini melaksanakan pengabdian sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu yang tergabung dalam komunitas belajar gratis RPA Perindo

"Saya berterima kasih kepada pak Hary Tanoesoedibjo yang sudah memberi kesempatan untuk melaksanakan komunitas belajar gratis ini," kata Ida.

Ia menyebutkan selama ini sudah menangani pendampingan terhadap empat kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

"Kami sudah menangani 4 kasus, dua kasus sudah selesai di pengadilan. Kesan saya ada rasa kemanusiaan sebagai guru, kami merasa terpanggil. Harapannya bagaimana anak-anak generasi muda diutamakan khususnya dari kalangan tidak mampu. Kami terpanggil untuk melihat mereka secara pribadi, bergabung disini agar dapat belajar secara cuma-cuma," terangnya.