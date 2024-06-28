4 Fakta Laju Ambulans Dihentikan saat Iring-iringan Presiden Melintas, Istana Minta Maaf

Rombongan iring-iringan Presiden hentikan laju ambulans saat melintas (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA - Iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan ambulans yang sedang membawa pasien. Hal itu menuai keluahan warga.

Berikut fakta-faktanya:

1. Istana Minta Maaf

Istana menanggapi perihal adanya warga yang mengeluhkan iring-ringan rombongan Presiden memberhentikan ambulans yang sedang membawa pasien.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami memohon Maaf kepada Keluarga dan Masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu Mengingat kembali kepada semua Jajaran Pengamanan," kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis 27 Juni 2024.

2. Biasanya Rombongan Presiden Menepi

Yusuf mengakui pada dasarnya sesuai prosedur, pihaknya memberikan prioritas kepada ambulans dan tidak menghambatnya. Termasuk kendaraan pemadam kebakaran.

Menurut Yusuf, biasanya rangkaian kepresidenan menepi ketika disalip ambulans.

"Seringkali dijalanan rangkaian Kepresidenan menepi dan disalip oleh Ambulance karena memang itu adalah Prioritas sesuai SOP Kami," kata Yusuf.

3. Tim Kepresidenan Selalu Diingatkan Ikuti SOP

Yusuf memastikan bahwa tim di lapangan selalu diingatkan untuk selalu memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan Presiden Jokowi.

"Di lapangan Tim Adv Kepresidenan selalu memberikan Arahan dan Informasi kepada Tim Pengamanan Wilayah untuk menerapkan SOP tersebut," ujarnya.