Kesal Sering Diancam, Pria Ini Tombak Temannya hingga Tewas

NIAS SELATAN - Polres Nias Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Hiliaurifa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Nias Selatan, Sumatera Utara pada Jumat (28/6/2024). Pelaku berinisial FD (40) telah menombak Sito'olo Laia (48) hingga tewas akibat dendam sering diancam.

"FD diduga tersangka pembunuhan terhadap korban Sito'olo alias Ama Ester telah diamankan kurang lebih 4 jam pasca kejadian," kata Kapolres Nias Selatan, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Jumat (28/6/2024) malam.

Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Freddy Siagian mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum terjadinya pembunuhan, saksi bernama Artinus Laia hendak mengambil uang dari toke karet ke Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.

Korban kemudian meminta ikut menemani Artinus, dan keduanya pun berangkat mengendarai sepeda motor masing-masing.

Artinus dan korban berangkat beriringan. Di tengah perjalanan pelaku menghadang Ama Ester yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Pelaku pun langsung menombak korban di bagian telapak tangan sebelah kiri, hingga tombak tersebut tertancap kuat di telapak tangan Ama Ester.

"Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku melakukan aksinya lantaran memiliki dendam kepada korban karena pelaku sering diancam," kata Freddy.