Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Sering Diancam, Pria Ini Tombak Temannya hingga Tewas

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |21:25 WIB
Kesal Sering Diancam, Pria Ini Tombak Temannya hingga Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

NIAS SELATAN - Polres Nias Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Hiliaurifa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Nias Selatan, Sumatera Utara pada Jumat (28/6/2024). Pelaku berinisial FD (40) telah menombak Sito'olo Laia (48) hingga tewas akibat dendam sering diancam.

"FD diduga tersangka pembunuhan terhadap korban Sito'olo alias Ama Ester telah diamankan kurang lebih 4 jam pasca kejadian," kata Kapolres Nias Selatan, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Jumat (28/6/2024) malam.

Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Freddy Siagian mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum terjadinya pembunuhan, saksi bernama Artinus Laia hendak mengambil uang dari toke karet ke Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.

Korban kemudian meminta ikut menemani Artinus, dan keduanya pun berangkat mengendarai sepeda motor masing-masing.

Artinus dan korban berangkat beriringan. Di tengah perjalanan pelaku menghadang Ama Ester yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Pelaku pun langsung menombak korban di bagian telapak tangan sebelah kiri, hingga tombak tersebut tertancap kuat di telapak tangan Ama Ester.

"Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku melakukan aksinya lantaran memiliki dendam kepada korban karena pelaku sering diancam," kata Freddy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780//penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291//viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172359//mayat-V7oe_large.jpg
Hasil Autopsi Mayat Bocah Perempuan di Penjaringan, Kondisinya Menyedihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260//mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement