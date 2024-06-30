JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tak memiliki jet pribadi seperti yang dikabarkan.
Kejagung sudah menetapkan 22 tersangka korupsi timah dan 13 di antaranya sudah dilimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk didakwakan ke pengadilan.
Berikut fakta-faktanya:
1. Hasil Penelusuran Aset
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari hasil pendalaman suami dari Sandra Dewi tersebut hanya sebagai pengguna atau penumpang jet pribadi.
"Iya (Harvey Moeis tak punya jet pribadi) sesuai hasil penelusuran asset dan sesuai manifest yang ada," ujar Herli, Sabtu 29 Juni 2024.
2. Jika Ada Bukti Baru Bakal Kembali Didalami
Namun, jika nantinya ditemukan bukti baru perihal kepemilikan jet pribadi, maka, penyidik akan mendalaminya kembali.
Tapi, Harli menegaskan untuk sementara tak ditemukan harta miliki Harvey Moeis berupa jet pribadi.
"Kecuali dalam perjalanannya ditemukan bukti-bukti lain yang bisa mengaitkan kepada yang bersangkutan, dan penyidik tentu akan terus melakukan pendalamannya," kata Harli.