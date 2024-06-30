3 Fakta Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Tak Punya Jet Pribadi

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tak memiliki jet pribadi seperti yang dikabarkan.

Kejagung sudah menetapkan 22 tersangka korupsi timah dan 13 di antaranya sudah dilimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk didakwakan ke pengadilan.

BACA JUGA: Pemotor Asal Palembang Tewas Usai Tabrak Pembatas Jalan di Kebon Jeruk

Berikut fakta-faktanya:

1. Hasil Penelusuran Aset

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari hasil pendalaman suami dari Sandra Dewi tersebut hanya sebagai pengguna atau penumpang jet pribadi.

"Iya (Harvey Moeis tak punya jet pribadi) sesuai hasil penelusuran asset dan sesuai manifest yang ada," ujar Herli, Sabtu 29 Juni 2024.

BACA JUGA: Polwan Dokter Forensik Sumy Hastry Purwanti Naik Pangkat Brigjen

2. Jika Ada Bukti Baru Bakal Kembali Didalami

Namun, jika nantinya ditemukan bukti baru perihal kepemilikan jet pribadi, maka, penyidik akan mendalaminya kembali.

Tapi, Harli menegaskan untuk sementara tak ditemukan harta miliki Harvey Moeis berupa jet pribadi.

"Kecuali dalam perjalanannya ditemukan bukti-bukti lain yang bisa mengaitkan kepada yang bersangkutan, dan penyidik tentu akan terus melakukan pendalamannya," kata Harli.