INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Longsor Timpa Kandang Ayam di Blitar, 4 Orang Pekerja Tertimbun

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:58 WIB
Longsor Timpa Kandang Ayam di Blitar, 4 Orang Pekerja Tertimbun
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BLITAR - Sebanyak 4 orang dikabarkan tertimbun tanah longsor di wilayah Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (30/6/2024). 

Informasi yang diterima Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Ivong Berttyanto, 4 orang yang tertimbun longsor merupakan pekerja kandang ayam. 

Hingga malam ini belum diketahui secara pasti nasib mereka. "Informasi awal yang kita terima longsor menimpa kandang ayam dan menimbun 4 orang," ujar Ivong kepada wartawan, Minggu (30/6/2024). 

Informasi yang diterima, longsor terjadi pada pukul 17.00 WIB sore. Longsoran material tanah berasal dari tebing yang runtuh di mana posisi kandang ayam berada di bawahnya. 

Longsor dikabarkan berlangsung tiba-tiba tanpa didahului hujan. Belum diketahui secara pasti penyebab longsor. 

Menurut Ivong, malam ini juga pihaknya mendatangi lokasi kejadian dengan menerjunkan 20 personel.

