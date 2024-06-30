Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Waspada Awan Panas dan Lahar di Aliran Sungai

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |21:49 WIB
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Waspada Awan Panas dan Lahar di Aliran Sungai
Gunung Semeru. (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung berapi Semeru mengalami erupsi pada Minggu malam (30/6/2024) sekira pukul 19:21 WIB.

Dalam laporan Magma Indonesia, Kementerian ESDM, erupsi terekam dalam seismograf dengan amplitudo makimum 13 mm, dengan durasi 55 detik.

Erupsi kedua terjadi pada pukul 19:24 WIB, dengan amplitudo maksimum 18 mm, berdurasi 59 detik.

“Terjadi erupsi G Semeru pada 30 Juni 2024 pukul 19:21 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” tulis Liswanto A. P dalam Magma Indonesia, Minggu (30/6).

Warga diminta untuk tidak beraktivitas apapun di wilayah tenggara, sepanjang Besuk, Kobokan, Lumajang sejauh 13 kilometer dari pusat erupsi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
