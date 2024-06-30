Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Miris! Derita Stroke, Wanita Paruh Baya Tinggal di Gubuk Reot

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |13:01 WIB
Miris! Derita Stroke, Wanita Paruh Baya Tinggal di Gubuk Reot
Wanita paruh baya yang tinggal di gubuk reot (foto: dok ist)
A
A
A

PADANG LAWAS UTARA - Seorang wanita paruh baya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara tinggal di sebuah gubuk reot yang berada di tepi Jalan Lintas Padang Lawas Utara menuju Padang Lawas tepatnya di Desa Pangkal Dolok Julu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Ironisnya,wanita berusia 56 tahun yang menderita stroke ini tinggal di gubuk yang berukuran 1 x 1 meter selama 14 bulan.

Terkuaknya apa yang dialami Asni Siregar ini setelah petugas Bhabinkamtibmas Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan menyambangi desa tersebut. Kala itu, petugas Aipda Nyamano Manik yang berkunjung ke desa tersebut guna menjalankan tugasnya mendapat laporan masyarakat akan penderitaan yang dialami Asni.

Mendapat laporan masyarakat tersebut, dirinya pun langsung menyambangj gubuk yang belaraskan karung bekas. Seketika itulah dirinya dikejutkan dengan adanya Asni berada di dalam gubuk tersebut.

“Informasi awalnya, saya mendapat laporan masyarakat tentang adanya wanita paruh baya yang tinggal di gubuk itu. Makanya saya langsung kesitu,” ujar Nyamano kepada wartawan, Minggu (30/6/2024).

Prihatin akan kondisi Asni, dirinya pun kemudian membangun gubuk Asni supaya tampak layak lagi dari tabungannya. Pasalnya, saat dikunjunginya Asni beralaskan kayu.

“Sesama manusia, sifat kita hanya bisa menolong. Ya inilah dapat saya berikan kepadanya,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
