Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Janji Penyelidikan Mayat Siswa SMP dengan Wajah Tertutup Plastik Dilakukan Profesional

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:00 WIB
Polisi Janji Penyelidikan Mayat Siswa SMP dengan Wajah Tertutup Plastik Dilakukan Profesional
Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, memimpin pengecekan tempat kejadian perkara (TKP)/Foto: Dok. Polres Simalungun
A
A
A

SIMALUNGUN – Polisi berjanji menangani kasus penemuan mayat seorang siswa SMP berusia 14 tahun di Simalungun secara profesional dan transparan. Komitmen tersebut ditegaskan dengan keterlibatan langsung Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, yang memimpin pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres memimpin proses olah TKP di sebuah rumah di Jalan Veteran No. 42, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kepala tertutup plastik putih.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menegaskan penanganan kasus ini dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kepolisian yang berlaku, melibatkan sejumlah unit teknis dan unsur pimpinan Polres.

“Kapolres langsung turun ke lapangan, menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti ini,” ujar AKP Verry kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Tim gabungan yang diterjunkan meliputi personel Reskrim, Inafis, Kapolsek Perdagangan, hingga Tim Pusinafis Polda Sumut. Dari hasil olah TKP awal, ditemukan bahwa kamar korban terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban selain kepala yang tertutup plastik.

Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari RS Djasamen Saragih, Pematangsiantar, untuk memastikan penyebab pasti kematian. Dugaan bunuh diri menjadi salah satu kemungkinan yang sedang didalami penyidik, meski belum bisa disimpulkan secara final.

“Kami belum menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana pembunuhan, namun semua kemungkinan tetap kami buka. Pemeriksaan saksi, keluarga, dan perangkat pribadi korban seperti handphone dan laptop sedang berjalan,” tambah AKP Verry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement