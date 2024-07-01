Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Bacagub Gabriel Asem Fokus Infrastruktur hingga SDM di Papua Barat Daya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:11 WIB
Didukung Perindo, Bacagub Gabriel Asem Fokus Infrastruktur hingga SDM di Papua Barat Daya
Bacagub Papua Barat Daya Gabriel Asem (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Papua Barat Daya, Gabriel Asem akan fokus membangun infrastruktur seperti kantor pemerintahan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jika terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

Diketahui, Gabriel yang juga Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya itu mendapatkan surat rekomendasi maju dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu. 

"Ketika nanti saya terpilih jadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya maka program konkret yang akan saya lakukan, pertama pembangunan infrastruktur pemerintah karena hari ini pemerintah provinsi masih meminjam kantor itu yang utama pada lokasi yang tepat sesuai dengan kajian lingkungan. Kedua, saya harus perhatikan soal sumber daya manusia masyarakat Papua itu sendiri hari ini kita kalah dari teman teman dari luar maka SDM kita harus bagus," kata Gabriel saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Ketiga, kesehatan karena kita bicara cerdas tapi kalau sakit tidak bisa atau sebaliknya sehat tapi tidak cerdas tidak akan berguna dan terakhir masalah ekonomi," tambahnya.

Gabriel yang juga kader Partai Perindo itu menyoroti banyaknya angka pengangguran di Papua Barat Daya. Ia janji akan menyelesaikan permasalah itu dengan membuka kesempatan kerja bagi yang belum beruntung.

"Hari ini banyak pengangguran di Provinsi Papua Barat Daya maka terjadi masalah dimana mana maka kita upaya membuka kesempatan kerja bagi yang belum beruntung," ujarnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Angela menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini, Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

"Dua tingkat provinsi yakni Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Selatan serta 35 di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement