Didukung Perindo, Bacagub Gabriel Asem Fokus Infrastruktur hingga SDM di Papua Barat Daya

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Papua Barat Daya, Gabriel Asem akan fokus membangun infrastruktur seperti kantor pemerintahan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jika terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

Diketahui, Gabriel yang juga Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya itu mendapatkan surat rekomendasi maju dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

"Ketika nanti saya terpilih jadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya maka program konkret yang akan saya lakukan, pertama pembangunan infrastruktur pemerintah karena hari ini pemerintah provinsi masih meminjam kantor itu yang utama pada lokasi yang tepat sesuai dengan kajian lingkungan. Kedua, saya harus perhatikan soal sumber daya manusia masyarakat Papua itu sendiri hari ini kita kalah dari teman teman dari luar maka SDM kita harus bagus," kata Gabriel saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Ketiga, kesehatan karena kita bicara cerdas tapi kalau sakit tidak bisa atau sebaliknya sehat tapi tidak cerdas tidak akan berguna dan terakhir masalah ekonomi," tambahnya.

Gabriel yang juga kader Partai Perindo itu menyoroti banyaknya angka pengangguran di Papua Barat Daya. Ia janji akan menyelesaikan permasalah itu dengan membuka kesempatan kerja bagi yang belum beruntung.

"Hari ini banyak pengangguran di Provinsi Papua Barat Daya maka terjadi masalah dimana mana maka kita upaya membuka kesempatan kerja bagi yang belum beruntung," ujarnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Angela menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini, Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

"Dua tingkat provinsi yakni Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Selatan serta 35 di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.