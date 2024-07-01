2 Korban Longsor di Blitar Kembali Ditemukan

BLITAR - Petugas gabungan pada Senin (1/7/2024) tengah malam masih terus melakukan pencarian usai dua jasad korban yang sebelumnya hilang akibat longsor di Blitar berhasil ditemukan, yakni Jarianto dan Mugiono.

Artinya, tinggal Gunawan ang pemilik kandang ayam yang menjadi salah satu korban tertimbun longsor di Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hingga kini belum ditemukan.

Kedua korban merupakan pekerja kandang ayam.

“Iya betul (dua sudah ditemukan), kurang satu (yang belum ditemukan),” Yoni Fariza, koordinator Pos Basarnas Trenggalek kepada MPI.

Musibah longsor terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 17.00 WIB. Tidak ada hujan dan angin, tebing setinggi 40 meter tiba-tiba ambrol. Runtuhan material menimpa kandang ayam milik Gunawan yang sedang ada aktivitas panen.

Material tanah bercampur batu menimpa Anto, salah seorang pekerja kandang ayam sayur. Gunawan bersama pekerja kandang yang lain langsung melakukan pertolongan.

Beruntung, Anto berhasil diselamatkan dan saat ini menjalani perawatan medis. Pada saat Gunawan dan pekerja kandang masih berada di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor susulan.