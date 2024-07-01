Kabur ke Sumsel, Pembunuh Siswi SMK yang Ditemukan dalam Parit di Mesuji Berhasil Ditangkap

MESUJI - Satreskrim Polres Mesuji dikabarkan telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan Anggi Lestari (16), siswi SMK yang ditemukan tewas di dalam parit kebun karet dengan sejumlah luka tusukan.

Informasi yang diperoleh MNC Portal Indonesia, terduga pelaku merupakan paman korban yang kediamannya tidak jauh dari rumah korban di Dusun Tebing Tinggi.

Pelaku berinisial H tersebut dikabarkan ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, setelah sebelumnya polisi terlebih dahulu menggerebek kediaman anak pelaku di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan pelaku telah ditangkap.

Umi mengatakan, pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Polres Mesuji, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung dan Polres Musi Banyuasin, Polda Sumatera Selatan pada Senin (1/7/2024) dini hari, pukul 02.00 WIB.

"Alhamdulillah upaya penyelidikan yang dilakukan Polres Mesuji dan Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung dengan tim khusus yang dibentuk akhirnya menangkap pria berinisial H yang diduga sebagai pelaku pembunuhan AL," ujar Umi.

Umi menyebutkan, pelaku ditangkap di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.