Jelang Pilgub Jabar dan Jateng, Manik: Ada Peluang Perindo Beri Dukungan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Maganamahendra mengatakan ada peluang pihaknya memberikan dukungan berdasarkan aspirasi masyarakat dan kapabilitas serta kapasitas calon kepala daerah (Cakada) di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah di Pilkada 2024.

Diketahui Perindo tak mendapatkan kursi tingkat DPRD Provinsi di dua wilayah tersebut.

"Ada kemungkinan Partai Perindo memberikan dukungan, tapi tentu berdasarkan dari aspirasi masyarakat dan kapabilitas serta kapasitas calon kepala daerah itu," kata Manik di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Manik yang juga anggota Tim Desk Pilkada DPP Perindo itu menyebut tak akan melepaskan begitu saja momen Pilkada serentak 2024. Ia mencontohkan dukungan Partai Perindo kepada pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai petahana.

"Ya untuk beberapa provinsi memang kami tidak memiliki kursi di DPRD tingkat provinsi, tapi sama halnya kalau kita melihat Jawa Timur contohnya kita juga memberikan dukungan. Tentu kita melihat bahwa banyak provinsi-provinsi Partai Perindo belum memiliki kursi, namun bukan berarti kita akan melepasnya begitu saja," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )