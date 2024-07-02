Partai Perindo Dukung Zakaria Jadi Cawabup Malinau, Fokus Tingkatkan Pendidikan

JAKARTA - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malinau, Zakaria mengatakan, dirinya akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), melalui jalur pendidikan.

Hal itu diungkap Zakaria setelah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) secara resmi mendukung dia sebagai cawabup dalam Pilkada serentak pada November 2024.

"Di Kabupaten Malinau tidak ada lagi biaya pendidikan, sleuruh biaya pendidikan dari PAUD-TK-SD-SMP itu tanggungjawab Kabupaten, ini digratiskan," katanya di Kantor DPP partai Perindo, Jakarta Pusat, Senixn (1/7/2024).

Zakaria menjelaskan, dia juga memiliki program yang sudah dijalankan selama kepemimpinannya di periode 2021 hingga 2024, salah satunya program desa sarjana.

Dengan program tersebut, kata Zakaria, anak-anak dapat memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga dapat memajukan daerahnya ketika kembali.

"Kemudian ada program desa Sarjana, di malinau itu ada 109 desa yang notabenenya adalah daerah perbatasan, pedalaman yang kaya akan potensi," katanya.

"Sehingga pemikiran kami ke depan, dengan SDM , masyarakat Malinau inshaAllah 5 tahun yang akan datang ya kalau kita kali-kan 109 desa kali 5 tahun , itu sudah lebih dari 500 warga masyarakat Malinau yang kembali ke Malinau pada 5 tahun yg akan datang, dengan SDM yang cukup untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya masing-masing," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)