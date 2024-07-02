3 Fakta Jasad Termutilasi di Pinggir Jalan Garut, Pelaku Diduga Gangguan Jiwa

WARGA Kabupaten Garut, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad pria termutilasi di tepi jalan Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, pada Minggu 30 Juni 2024 siang.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Jasad Termutilasi

Korban diduga dibunuh lalu dimutilasi dan potongan tubuhnya dibuang di Desa Sancang. Untuk memastikan dugaan itu, petugas Satreskrim Polres Garut menyelidiki kasus tersebut.

"Jasad termutilasi tersebut ditemukan sekitar pukul 12.30 WIB. Petugas Polsek Cibalong bersama Satreskrim Polres Garut yang menerima laporan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut segera menuju TKP (tempat kejadian perkara)," kata Kasi Humas Polres Garut, Iptu Adi Susilo.

Setelah sampai di lokasi kejadian, ujar Iptu Adi Susilo, polisi menemukan beberapa bagian tubuh korban tergeletak di tepi jalan. Seperti, bagian lengan dan kaki di dalam karung.

"Sedangkan tubuh korban terpotong menjadi dua bagian dan tergeletak di pinggir jalan raya Cibalong," ujar Iptu Adi Susilo.