Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

3 Fakta Jasad Termutilasi di Pinggir Jalan Garut, Pelaku Diduga Gangguan Jiwa

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:45 WIB
3 Fakta Jasad Termutilasi di Pinggir Jalan Garut, Pelaku Diduga Gangguan Jiwa
Penemuan jasad pria termutilasi di Garut (foto: dok MPI)
A
A
A

WARGA Kabupaten Garut, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad pria termutilasi di tepi jalan Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, pada Minggu 30 Juni 2024 siang.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Jasad Termutilasi

 

Korban diduga dibunuh lalu dimutilasi dan potongan tubuhnya dibuang di Desa Sancang. Untuk memastikan dugaan itu, petugas Satreskrim Polres Garut menyelidiki kasus tersebut.

"Jasad termutilasi tersebut ditemukan sekitar pukul 12.30 WIB. Petugas Polsek Cibalong bersama Satreskrim Polres Garut yang menerima laporan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut segera menuju TKP (tempat kejadian perkara)," kata Kasi Humas Polres Garut, Iptu Adi Susilo.

Setelah sampai di lokasi kejadian, ujar Iptu Adi Susilo, polisi menemukan beberapa bagian tubuh korban tergeletak di tepi jalan. Seperti, bagian lengan dan kaki di dalam karung.

"Sedangkan tubuh korban terpotong menjadi dua bagian dan tergeletak di pinggir jalan raya Cibalong," ujar Iptu Adi Susilo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174925//mayat-pFWA_large.jpeg
Usut Misteri Kematian Terapis Wanita di Lahan Kosong Jaksel, Polisi Cek CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780//penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement