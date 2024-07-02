Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Orang Tewas Diduga Keracunan saat Bersihkan Tangki Pupuk

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:30 WIB
4 Orang Tewas Diduga Keracunan saat Bersihkan Tangki Pupuk
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KARAWANG - Empat orang pegawai PT. Multidaya Putra Sejahtera ditemukan tewas setelah membersihkan tangki tempat produksi pupuk, di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (2/7/2024).

Korban diduga tewas karena bahan kimia pupuk yang masih tersisa di tangki. Bupati Karawang Aep Syaepuloh langsung datang ke pabrik pupuk tersebut dan menutup sementara operasional pabrik.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh membenarkan kejadian tersebut. Dia datang ke lokasi kejadian setelah mendapat laporan ada pekerja tewas di pabrik tersebut. Setelah dia mendatangi pabrik tersebut ternyata korban meninggal mencapai 4 orang karyawan.

"Saya mendatangi pabrik dan menemui direkturnya ibu Rina dan menanyakan kejadiaannya," kata Aep Syaepuloh.

Menurut Aep Syaepuloh, berdasarkan keterangan direktur pabrik diketahui 4 orang tewas saat sedang membersihkan tangki pupuk. Saat sedang membersihkan tangki 4 orang pekerja tiba-tiba lemas dan kemudian tewas di lokasi. "4 orang meninggal dan satunya lagi kritis," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173144//makan_bergizi_gratis-4Pju_large.jpg
BGN: Korban Keracunan MBG Tanggung Jawab Pemerintah, Tak Perlu Bayar Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173132//prabowo_subianto-UmlR_large.jpg
Ini Perintah Prabowo Usai Kasus Keracunan MBG, Tutup SPPG Bermasalah hingga Wajib Punya Sertifikat Laik Higiene 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058//menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173011//polri-X6Zs_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Cak Imin: Kita Tidak Boleh Berhenti di Tengah Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement