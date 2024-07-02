4 Orang Tewas Diduga Keracunan saat Bersihkan Tangki Pupuk

KARAWANG - Empat orang pegawai PT. Multidaya Putra Sejahtera ditemukan tewas setelah membersihkan tangki tempat produksi pupuk, di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (2/7/2024).

Korban diduga tewas karena bahan kimia pupuk yang masih tersisa di tangki. Bupati Karawang Aep Syaepuloh langsung datang ke pabrik pupuk tersebut dan menutup sementara operasional pabrik.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh membenarkan kejadian tersebut. Dia datang ke lokasi kejadian setelah mendapat laporan ada pekerja tewas di pabrik tersebut. Setelah dia mendatangi pabrik tersebut ternyata korban meninggal mencapai 4 orang karyawan.

"Saya mendatangi pabrik dan menemui direkturnya ibu Rina dan menanyakan kejadiaannya," kata Aep Syaepuloh.

Menurut Aep Syaepuloh, berdasarkan keterangan direktur pabrik diketahui 4 orang tewas saat sedang membersihkan tangki pupuk. Saat sedang membersihkan tangki 4 orang pekerja tiba-tiba lemas dan kemudian tewas di lokasi. "4 orang meninggal dan satunya lagi kritis," katanya.