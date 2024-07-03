Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Cari Rongsokan, 5 Pencuri Outdoor AC di Lampung Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |01:08 WIB
Modus Cari Rongsokan, 5 Pencuri Outdoor AC di Lampung Ditangkap Polisi
Pencuri outdoor AC ditangkap polisi. (Foto: Ira Widya)
A
A
A

LAMPUNG - Lima orang komplotan pencuri spesialis outdoor AC dengan modus sebagai tukang rongsok berhasil ditangkap polisi. 

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, kelima pelaku yang berhasil ditangkap tim Tekab 308 berinisial MA, MS, S, ST dan J.

"Mereka ini sudah beraksi sejak awal tahun 2024. Jadi, pada Januari mereka sudah mulai melakukan pencurian itu," ujar Dennis kepada awak media, Selasa (2/7/2024). 

Dennis menjelaskan, para pelaku merupakan pengepul rongsokan yang kerap beraksi di wilayah Kota Bandarlampung. Komplotan ini sudah beraksi di puluhan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Bandarlampung. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku mengawasi, melihat situasi, jika sepi mereka langsung melancarkan aksinya," kata dia. 

Dennis menjelaskan, para pelaku mengaku mencuri outdoor AC di toko-toko yang minim pengamanan. “Mereka semua ini masih satu sindikat, hasil barang curian itu kemudian dijual ke tempat rongsokan," ucapnya. 

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement