HOME NEWS JABAR

Saksi Ahli Sebut Status Tersangka Pegi Setiawan Bisa Gugur jika Salah Tangkap

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:40 WIB
Saksi Ahli Sebut Status Tersangka Pegi Setiawan Bisa Gugur jika Salah Tangkap
Suhandi Cahaya jadi saksi ahli di sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung (Foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Saksi ahli hukum pidana, Suhandi Cahaya menyatakan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon oleh Polda Jawa Barat bisa digugurkan.

Hal itu disampaikan Suhandi Cahaya saat dihadirkan oleh pihak kubu Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan dengan agenda pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (3/7/2024).

Awalnya, perwakilan Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan mempertanyakaan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar lantaran berbeda dengan daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan pihak kepolisian.

 BACA JUGA:

"Di DPO ditulis namanya Pegi alias Perong, oleh polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat menangkap klien kami bernama Pegi Setiawan," ucap Tim Kuasa Hukum.

"Pertanyaannya adalah di DPO atas Pegi alias Perong sementara yang ditangkap Pegi Setiawan bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak menurut saksi ahli?" tambahnya.

"Itu masih masuk praperadilan atau bukan?" tanya Hakim kepada Suhandi Cahaya.

"Itu masih masuk praperadilan karena salah tangkap. Itu salah tangkap," jawab Suhandi Cahaya.

 BACA JUGA:

Tim Kuasa Hukum Pegi juga mempertanyakan ciri-ciri DPO yang disebar luaskan Polda Jabar ternyata berbeda dengan Pegi Setiawan yang ditangkap dan saat ini menjadi tersangka.

"Bagaimana kalau ciri-ciri DPO yang disebarluaskan ternyata berbeda dengan tersangka yang ditangkap?" tanya Tim Kuasa Hukum.

"Hal itu bisa jadi salah tangkap dan sebuah kesalahan prosedur," jawab Suhandi Cahaya.

Tim Kuasa Hukum Pegi pun kembali bertanya, apakah dengan kasus salah tangkap tersebut bisa menggugurkan status tersangka Pegi Setiawan.

"Salah tangkap berarti tersangkanya bisa digugurkan?" tanya Tim Kuasa Hukum.

