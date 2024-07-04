Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Fakta Sosok Cindra Aditi Tejakinkin yang Merasa Dilecehkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:22 WIB
Fakta Sosok Cindra Aditi Tejakinkin yang Merasa Dilecehkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Cindra Aditi menetaskan air mata saat melakukan sesi jumpa pers setelah putusan sidang DKPP. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Cindra Aditi Tejakinkin (CAT) sedang menjadi pusat perhatian. Laporannya terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membuat namanya menjadi perbincangan. Apalagi, karena laporannya, Hasyim Asy'ari dipecat sebagai anggota KPU oleh Dewan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Namun, tidak banyak informasi yang didapatkan terkait Cindra. Termasuk dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 tidak disebutkan secara detil tentang sosok Cindra. Dalam salinan keputusan yang beredar, hanya ada informasi sekilas tentang sosok Cindra yang membuat heboh politik nasional.

"Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP," kata CAT usai menghadiri persidangan di DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Dalam kesempatan itu, CAT juga mengajak kepada seluruh korban kekerasan seksual untuk berani menyampaikan atas perlakuan yang didapatnya.

"Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban mau kasus apapun itu untuk dapat berani, terutamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
