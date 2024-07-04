Serangan Udara Rusia Tewaskan 5 Orang di Dnipro, Zelensky Desak Barat Pasok Lebih Banyak Senjata

Serangan udara Rusia tewaskan 5 orang di Dnipro, Zelensky desak Barat pasok lebih banyak senjata (Foto: Reuters)

DNIPRO - Serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 53 orang di kota Dnipro di Ukraina tenggara pada Rabu (3/7/2024). Presiden Volodymyr Zelenskiy mendesak Barat untuk memasok lebih banyak pertahanan udara dan senjata pertahanan jarak jauh.

Rekaman yang difilmkan oleh seorang penonton yang ketakutan dan diterbitkan oleh Zelenskiy di aplikasi pesan Telegramnya menunjukkan ledakan besar di langit diikuti oleh bola api yang meluncur ke tanah.

"Di dalam, semuanya rusak, di luar semuanya juga rusak. Saya merasakan kegelisahan di tubuh saya, tangan saya, semuanya sangat rumit dan menakutkan," kata Olha, manajer sebuah kafe yang terkena serangan, kepada Reuters.

Dia mengatakan beberapa stafnya terluka dan mengalami gegar otak.

"Ada ledakan yang sangat kuat sehingga gelombang menghantam saya dan saya terjatuh,” ujar Georgyi, seorang pria lanjut usia dengan hidung diperban dan wajah berlumuran darah, kepada Reuters.

Pihak berwenang setempat mengatakan setidaknya empat dari 53 orang yang terluka masih dalam kondisi parah.

Rusia membantah menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil. Ribuan warga sipil telah terbunuh sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

“Teror Rusia ini hanya bisa dihentikan dengan pertahanan udara modern dan senjata jarak jauh kami. Dunia dapat melindungi kehidupan, dan yang dibutuhkan hanyalah ketegasan para pemimpin,” ungkapnya.

Wali Kota Borys Filatov mengumumkan hari berkabung pada Kamis (4/7/2024). Dia mengatakan melalui Telegram bahwa serangan itu merusak taman kanak-kanak, sekolah dan rumah sakit serta menyebabkan kebakaran di seluruh kota. Bangunan komersial juga rusak.