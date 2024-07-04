Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Rusia Tewaskan 5 Orang di Dnipro, Zelensky Desak Barat Pasok Lebih Banyak Senjata

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:03 WIB
Serangan Udara Rusia Tewaskan 5 Orang di Dnipro, Zelensky Desak Barat Pasok Lebih Banyak Senjata
Serangan udara Rusia tewaskan 5 orang di Dnipro, Zelensky desak Barat pasok lebih banyak senjata (Foto: Reuters)
A
A
A

DNIPRO - Serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 53 orang di kota Dnipro di Ukraina tenggara pada Rabu (3/7/2024). Presiden Volodymyr Zelenskiy mendesak Barat untuk memasok lebih banyak pertahanan udara dan senjata pertahanan jarak jauh.

Rekaman yang difilmkan oleh seorang penonton yang ketakutan dan diterbitkan oleh Zelenskiy di aplikasi pesan Telegramnya menunjukkan ledakan besar di langit diikuti oleh bola api yang meluncur ke tanah.

"Di dalam, semuanya rusak, di luar semuanya juga rusak. Saya merasakan kegelisahan di tubuh saya, tangan saya, semuanya sangat rumit dan menakutkan," kata Olha, manajer sebuah kafe yang terkena serangan, kepada Reuters.

Dia mengatakan beberapa stafnya terluka dan mengalami gegar otak.

"Ada ledakan yang sangat kuat sehingga gelombang menghantam saya dan saya terjatuh,” ujar Georgyi, seorang pria lanjut usia dengan hidung diperban dan wajah berlumuran darah, kepada Reuters.

Pihak berwenang setempat mengatakan setidaknya empat dari 53 orang yang terluka masih dalam kondisi parah.

Rusia membantah menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil. Ribuan warga sipil telah terbunuh sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

“Teror Rusia ini hanya bisa dihentikan dengan pertahanan udara modern dan senjata jarak jauh kami. Dunia dapat melindungi kehidupan, dan yang dibutuhkan hanyalah ketegasan para pemimpin,” ungkapnya.

Wali Kota Borys Filatov mengumumkan hari berkabung pada Kamis (4/7/2024). Dia mengatakan melalui Telegram bahwa serangan itu merusak taman kanak-kanak, sekolah dan rumah sakit serta menyebabkan kebakaran di seluruh kota. Bangunan komersial juga rusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement