Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Driver Ojol Diminta Ambil Paket Mi Instan Berisi Sabu Dekat Kampung Ambon

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |07:30 WIB
4 Fakta Driver Ojol Diminta Ambil Paket Mi Instan Berisi Sabu Dekat Kampung Ambon
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

SEORANG pengemudi ojek online berinisial MR (32) baru-baru ini viral karena mendapatkan orderan tak terduga. Ia diminta untuk mengantar paket berupa mi instan dan sebotol minuman yang ternyata isinya narkoba jenis sabu-sabu.

MR awalnya dapat orderan diminta mengambil paket itu ke dekat Kampung Ambon yang dikenal sebagai sarang narkoba di Jakarta Barat. Kejadian itu terjadi pada Senin 1 Juli 2024.

Berikut fakta-faktanya :

Kecurigaan MR

Kasus paket makanan berisi sabu itu kini sudah ditangani polisi. Bermula dari kecurigaan sang driver MR usai menerima orderan.

MR merasa ada yang aneh dengan paket yang harus diambilnya. Kecurigaannya timbul karena lokasi pengambilan berada di dekat Kampung Ambon, yang terkenal sebagai daerah hitam atau sarang narkoba di Jakarta.

Lapor polisi

MR kemudian memutuskan tak mengantarkan paket tersebut dan ia memilih melaporkannya ke polisi. Polisi memeriksa isi paket itu dan ternyata ada sabu-sabu di dalamnya.

Sabu 1 gram

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan bahwa setelah diperiksa ternyata dalam paket itu ditemukan 1 gram lebih sabu-sabu.

“Satu bungkus (sabu-sabu) dalam kemasan mi instan. Kurang lebih 1 gram,” ujar Panjiyoga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement