4 Fakta Driver Ojol Diminta Ambil Paket Mi Instan Berisi Sabu Dekat Kampung Ambon

SEORANG pengemudi ojek online berinisial MR (32) baru-baru ini viral karena mendapatkan orderan tak terduga. Ia diminta untuk mengantar paket berupa mi instan dan sebotol minuman yang ternyata isinya narkoba jenis sabu-sabu.

MR awalnya dapat orderan diminta mengambil paket itu ke dekat Kampung Ambon yang dikenal sebagai sarang narkoba di Jakarta Barat. Kejadian itu terjadi pada Senin 1 Juli 2024.

Berikut fakta-faktanya :

Kecurigaan MR

Kasus paket makanan berisi sabu itu kini sudah ditangani polisi. Bermula dari kecurigaan sang driver MR usai menerima orderan.

MR merasa ada yang aneh dengan paket yang harus diambilnya. Kecurigaannya timbul karena lokasi pengambilan berada di dekat Kampung Ambon, yang terkenal sebagai daerah hitam atau sarang narkoba di Jakarta.

Lapor polisi

MR kemudian memutuskan tak mengantarkan paket tersebut dan ia memilih melaporkannya ke polisi. Polisi memeriksa isi paket itu dan ternyata ada sabu-sabu di dalamnya.

Sabu 1 gram

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan bahwa setelah diperiksa ternyata dalam paket itu ditemukan 1 gram lebih sabu-sabu.

“Satu bungkus (sabu-sabu) dalam kemasan mi instan. Kurang lebih 1 gram,” ujar Panjiyoga.