INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Kasus Siswi SMK di Mesuji Dibunuh dan Diperkosa Pamannya Sendiri

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |07:15 WIB
4 Fakta Kasus Siswi SMK di Mesuji Dibunuh dan Diperkosa Pamannya Sendiri
Lokasi penemuan mayat siswi SMK di Mesuji (foto: dok ist)
A
A
A

TIM GABUNGAN Polres Mesuji, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung dan Polres Musi Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, menangkap pelaku pembunuhan Anggi Lestari (16), siswi SMK yang ditemukan tewas di dalam parit kebun karet dengan sejumlah luka tusukan.

Pelaku merupakan paman korban yang bernama Herman. ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan setelah sebelumnya polisi terlebih dahulu menggerebek kediaman anak pelaku di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, pada Senin 1 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Diperkosa saat Sedang Sekarat Usai Ditusuk

 

Herman, pelaku pembunuhan Anggi Lestari (16) mengaku menusuk korban beberapa kali menggunakan pisau badik, kemudian memperkosa korban yang sudah tidak berdaya.

Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap Herman, diperoleh fakta bahwa pelaku tega memperkosa korban setelah sebelumnya menusuk korban beberapa kali pada bagian dada.

"Hasil dari keterangan pelaku ini, upaya pemerkosaan itu terjadi usai dirinya melakukan penusukan beberapa kali ke tubuhnya (Anggi). Namun itu masih akan kami dalami," ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik.

2. Ditemukan Sperma di Tubuh Korban

 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, dugaan pemerkosaan turut diperkuat dengan ditemukannya sperma pada tubuh Anggi. Saat ditemukan, kondisi korban juga tidak mengenakan celana.

"Iya, di tubuh korban ini kita temukan sperma. Namun itu masih kita tunggu hasil pemeriksaan labnya. Itu baru berdasarkan keterangan pelaku," kata Umi.

Halaman:
1 2 3
      
