Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mantan Kadisbudpar Indramayu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Air Terjun Buatan

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:24 WIB
Mantan Kadisbudpar Indramayu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Air Terjun Buatan
Mantan Kadisbudpar Indramayu jadi tersangka korusi proyek air terjun buatan (Foto : MPI/Andrian S)
A
A
A

INDRAMAYU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menetapkan, Carsim, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Indramayu, sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan air terjun buatan, di komplek wisata Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Indramayu, Arie Prasetyo menyampaikan, kasus korupsi yang dilakukan oleh Carsim terjadi pada tahap kelima pembuatan prasarana tebing wisata air terjun buatan pada tahun 2019 lalu.

"Pada siang hari ini 4 Juli 2024, tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan penetapan tersangka dengan inisial C pada pekerjaan dugaan tidak pidana korupsi pembuatan prasarana tebing air terjun buatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahap lima tahun 2019," ujar dia, saat konferensi pers, di Kantor Kejari Indramayu, Kamis (4/7/2024).

Dikatakannya, akibat dari korupsi tersebut, menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari Rp1,1 miliar.

"Adapun telah keluar hasil audit perhitungan kerugian negara dari inspektorat dengan potensi kerugian kurang lebih Rp1.189.871.205," ujarnya.

Arie menjelaskan, penetapan tersangka terhadap mantan Kadisbudpar Indramayu itu, berdasarkan dua alat bukti yang cukup kuat dalam kasus tersebut.

"Atas hasil penyidikan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial C. Kemudian terhadap yang bersangkutan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan kelas IIB Indramayu," ujar dia.

Arie menuturkan, saat ini penyidik dari Kejari Indramayu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, untuk mencari tersangka lain dalam kasus korupsi pembuatan tebing air terjun buatan itu.

"Saat itu tersangka dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas dan PPK. Saat ini penyidik terus melakukan pengembangan terhadap perkara, dimungkinkan juga ada tersangka lain di perkara ini, jadi mohon waktu tim telah bekerja," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement