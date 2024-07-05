Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah dan Hamas Bahas Perkembangan Terkini dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:11 WIB
Hizbullah dan Hamas Bahas Perkembangan Terkini dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza
Hizbullah dan Hamas bahas perkembangan terkini dalam perundingan gencatan senjata Gaza (Foto: Reuters)
BEIRUT - Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah dan pejabat tinggi Hamas Khalil Al-Hayya membahas perkembangan terkini di Jalur Gaza dan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di sana dalam pertemuan.

Hizbullah yang didukung Iran dalam sebuah pernyataan, mengatakan Nasrallah menerima wakil ketua Hamas Hayya untuk pertemuan tersebut, yang membahas perkembangan keamanan dan politik terkini di Jalur Gaza.

“Mereka juga membahas perkembangan terkini dalam perundingan yang sedang berlangsung hari ini, suasananya, dan usulan yang diajukan untuk mengakhiri agresi berbahaya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza,” kata pernyataan itu, dikutip Reuters.

Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis (4/7/2024) bahwa Hamas telah membuat penyesuaian yang cukup signifikan dalam posisinya mengenai kemungkinan kesepakatan pembebasan sandera dengan Israel, dan menyatakan harapan bahwa hal itu akan mengarah pada perjanjian yang akan menjadi langkah menuju gencatan senjata permanen.

Hizbullah dan Israel telah saling baku tembak sejak Oktober di perbatasan Lebanon-Israel dalam konflik yang terjadi bersamaan dengan perang Gaza, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih besar antara kedua musuh yang bersenjata lengkap.

(Susi Susanti)

      
