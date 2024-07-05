Kapolda Sumbar: Pemilik Akun yang Viralkan Afif Maulana Tewas Dianiaya Polisi Sudah Minta Maaf

JAKARTA - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Suharyono mengungkapkan bahwa pemilik akun media sosial (medsos) yang memviralkan Afif Maulana tewas dianiaya polisi, telah meminta maaf.

Suharyono mengatakan, permohonan maaf itu diucapkan ketika dirinya dan pemilik akun medsos tersebut berkomunikasi.

"Sudah, dia sudah minta maaf kok. Dia yang memviralkan pertama itu kan sudah kami hubungi. Kami memohon untuk minta maaf," kata Kapolda saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).

Menurut Suharyono, pemilik akun medsos itu memang harus meminta maaf, karena apa yang diunggah dalam video viral itu tidak benar, dan belum diklarifikasi kepada polisi.

Untuk itu, Suharyono meminta pelaku yang memviralkan berita bohong itu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Anda minta maaf kepada polisi dan minta maaf kepada rakyat seluruh Indonesia ini, karena bikin gaduh. Tapi dia jawabannya adalah 'Pak saya tetap mendukung', dia jawabannya adalah 'Pak kami tetap mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, tapi yang kedua kami ucapkan seperti ini, kami juga punya data'," katanya.