Soal Kematian Afif Maulana, Komisi III DPR Minta Propam Polri Tindaklanjuti Temuan Kompolnas

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Propam Polri menindaklanjuti temuan Kompolnas dalam kasus kematian Afif Maulana (13), pelajar SMP di Padang, Sumatera Barat. Kompolnas menyebutkan ada tindak kekerasan dan kesalahan prosedur dilakukan polisi terhadap korban.

"Kan sudah ditemukan oleh Kompolnas memang ada pemukulan dan lain sebagainya sudah diketahui. Nah itu juga harus ditindaklanjuti dalam konteks kedinasan dan etiknya, hukumannya seperti apa akan kita kawal terus," kata Habiburokhman kepada wartawan yang dikutip, Jumat (5/7/2024).

Habiburokhman menyatakan bakal komunikasi kepada Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. "Saya akan berkomunikasi dengan Kadiv Propam juga, Bang Karim ini, untuk cek dugaan pelanggaran prosedurnya," terang Habiburokhman.

Wakil Ketua Umuk Partai Gerindra ini mengingatkan agar polisi tak merusak citra sendiri hanya dengan kasus kematian Afif. Apalagi, kata Habiburokhman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja keras untuk melayani masyarakat.

"Yang kasus-kasus kecil seperti ini jangan, kasus-kasus seperti ini jangan sampai merusak citra Polri, dari bapak Kapolri yang sudah bekerja keras melayani masyarakat dengan amat-amat baik," terang Habiburokhman.