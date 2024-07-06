Empat Damkar Dikerahkan Padamkan Rumah di Malang Akibat Elpiji Bocor

MALANG - Kebakaran dan ledakan keras mengegerkan warga Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Malang. Diduga kejadian ini akibat kebocoran gas elpiji 3 kilogram yang ada di rumah di Jalan Mergan Lori Gang 2 C.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang, Agoes Soebekti memastikan, bahwa dugaan ledakan itu terjadi karena kebocoran gas elpiji. Saat itu pihaknya menerima informasi adanya kebakaran sekitar pukul 16.57 WIB, Jumat sore (5/7/2024).

"Kami tiba di lokasi sekira pukul 17.08 WIB dan langsung melakukan asesmen. Dari keterangan keluarga korban, penyebab ledakan karena kebocoran gas elpiji 3 kilogram," ucap Agoes Soebekti.

Pihaknya mengerahkan empat mobil pemadam kebakaran, dengan 23 personel. Setibanya di lokasi kata Agoes api sempat membesar dan membakar sebuah sepeda motor milik Frisania Icantika (22), yang merupakan anak pemilik rumah di Jalan Mergan Lori Gang 2 C.

"Perkiraan bangunan yang rusak 30 meter. Satu rumah rusak parah, kerugian diperkirakan Rp 150 juta, termasuk satu orang merupakan pemilik rumah mengalami luka bakar. Korban dilarikan ke rumah sakit," jelasnya.