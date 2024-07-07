Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Arisan Bodong, Mamah Muda Ini Tipu Tetangganya hingga Rp29 Juta

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |03:00 WIB
Modus Arisan Bodong, Mamah Muda Ini Tipu Tetangganya hingga Rp29 Juta
Mamah muda ditangkap gegara penipuan modus arisan (foto: dok ist)
A
A
A

PESAWARAN - Seorang ibu rumah tangga berinisial OA (26) ditangkap polisi, lantaran diduga melakukan tindakan pidana penipuan dan penggelapan. Warga Desa Halangan ratu, kecamatan Negeri katon, Kabupaten Pesawaran itu menipu korbannya dengan modus investasi arisan bodong.

Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Iptu Devrat Aolia mengatakan, pelaku diamankan di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (4/7/2024) sore.

"Awalnya pelaku berhasil membujuk rayu korban Novi yang merupakan tetangganya untuk mengikuti investasi arisan yang diadakan oleh pelaku," ujar Devrat dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Kasat menuturkan, korban yang terperdaya bujuk rayu pelaku kemudian mengirimkan uang senilai Rp6,9 juta ke rekening bank milik pelaku pada tanggal 21 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176556//pelaku_penipuan_modus_rekrutmen_polri-dkMO_large.jpg
Ngaku Staf DPR, Pria Ini Raup Rp750 Juta dari Modus Penipuan Rekrutmen Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176158//ashanty-FGS2_large.jpg
Ashanty Kapok Titipkan Uang ke Karyawan: Sekarang Mas Anang yang Urus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/612/3172245//viral-bsmz_large.jpg
Viral! Anak Kecil Pedagang Cilok Ditipu Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235//ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3169977//rampas_motor-9tZW_large.jpg
Drama Perampasan Motor, Pelaku Tipu Muslihat Tuduh Korban Teman Musuhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement